Президент «ПСЖ» пытался попасть в судейскую после ответного матча с «Реалом»

Президент парижской команды Нассер Аль-Хелайфи был взбешён итогом ответного поединка с «Реалом» и хотел разобраться с судьями.

Как сообщает Marca, глава «ПСЖ» почти сразу после финального свистка направился в подтрибунное помещение в поисках судейской комнаты. По пути Аль-Хелайфи кричал и размахивал руками. Вот только президент парижского клуба так и не нашёл судейскую комнату и случайно зашёл в кабинет к делегату «Реала», с которым у Нассера также случился конфликт. Президента «ПСЖ» сумели остановить только его собственные телохранители.

Напомним, что парижане в ответном матче уступили «Реалу» со счётом 1:3 и закончили своё выступление в Лиге чемпионов.