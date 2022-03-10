Леонардо о Почеттино: «Мы не должны выбрасывать всё в мусорное ведро»

После поражения от мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал будущее главного тренера команды Маурисио Почеттино парижском клубе.

«Мы не должны выбрасывать всё в мусорное ведро и начинать с нуля после каждого поражения. Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. В первом тайме всё было хорошо. Почеттино всё еще является важной частью проекта на сезон», — цитирует Леонардо Cannal-Supportes.

Также руководитель отметил, что важно поддержать боевой дух в коллективе, чтобы успешно завершить сезон во внутреннем чемпионате.

Напомним, что вчера, 9 марта, в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Реалу» (1:3), выбыв из турнира.