Кроос откровенно высказался об игре «Реала» против «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями об игре своей команды после поражения 0:1 от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, можно сказать, что мы были хуже, по крайней мере, на протяжении 75-80 минут. Мы очень плохо играли сзади, а когда выходили, то не могли удержать мяч дольше пяти секунд», - Кроос сказал в своем подкасте.

«Эти две вещи затрудняют игру в защите против команды, которая превосходила нас. Тогда, к сожалению, ты бегаешь за ними больше, чем хотелось бы», - добавил Кроос.

«Мы можем исправить этот результат, особенно дома. Мы возлагаем большие надежды на второй матч. Мы проиграли со счетом 0:1, но у нас еще есть 90 минут, и, конечно, мы выложимся по полной», - отметил хавбек.

Напомним, «ПСЖ» забил единственный мяч в добавленное время. Отличился Килиан Мбаппе. Ответный матч состоится 9 марта на «Сантьяго Бернабеу».