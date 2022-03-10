Куртуа считает, что Бензема уже пора дать «Золотой мяч»

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился с журналистами своим мнением по поводу игры своего одноклубника Карима Бензема.

Куртуа сказал, что в ответном поединке с «ПСЖ» Бензема в очередной раз доказал, что он является одним из лучших форвардов мира на данный момент. Тибо отметил, что пора уже наградить французского нападающего «Золотым мячом». Вратарь добавил, что считает Карима не только великолепным форвардом, но и настоящим капитаном, который может повести за собой команду.

Напомним, что благодаря хет-трику Бензема «сливочные» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.