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Лига чемпионов

Куртуа считает, что Бензема уже пора дать «Золотой мяч»

10 Марта 2022 • 08:44 Комментировать (1)
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился с журналистами своим мнением по поводу игры своего одноклубника Карима Бензема.

Куртуа сказал, что в ответном поединке с «ПСЖ» Бензема в очередной раз доказал, что он является одним из лучших форвардов мира на данный момент. Тибо отметил, что пора уже наградить французского нападающего «Золотым мячом». Вратарь добавил, что считает Карима не только великолепным форвардом, но и настоящим капитаном, который может повести за собой команду.

Напомним, что благодаря хет-трику Бензема «сливочные» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ Лига Чемпионов Тибо Куртуа
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Комментарии (1)
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Туринов Александр
10 Марта 2022 в 09:48
сначала два Левандовскому дайте,а потом посмотрим.
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