Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо выступил с речью после вылета команды из Лиги чемпионов

Спортивный директор французского «ПСЖ» Леонардо выступил с речью после вылета команды из Лиги чемпионов в 1/8 финала от мадридского «Реала». Об этом сообщает RMC Sport.

Бразильский специалист встретился с командой и попытался таким образом приободрить футболистов, которые снова не смогли достичь главной цели клуба. В своей речи Леонардо сказал игрокам, что все они заслуживают победы в Лиге чемпионов, а также выразил уверенность, что эта цель будет достигнута в будущем.

Леонардо также призвал футболистов «ПСЖ» не расслабляться, так как чемпионский титул на внутренней арене всё ещё не обеспечен, поэтому надо приложить усилия, чтобы сохранить своё первое место в Лиге 1.