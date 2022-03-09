Маркиньос: «Месси – это гений»

В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов капитан «ПСЖ» Маркиньос похвалил аргентинскую суперзвезду Лионеля Месси и его способность незаметно влиять на результат матча.

«На поле его не видно, но он игрок, владеющий мячом, влияющий на результат матча и раздающий ключевые пасы. Он - гений», - сказал Маркиньос.

Месси в этом сезоне забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.

«ПСЖ» сегодня в Мадриде сыграет с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала. В первой игре парижане одержали победу со счетом 1:0.