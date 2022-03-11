Навас разозлился из-за того, что в матче с «Реалом» в старте вышел Доннарумма

Опытный костариканский голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас очень сильно разозлился из-за того, что в старте в ответном поединке с «Реалом» вышел не он, а итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

По информации L'Equipe, 35-летний вратарь остался в ярости от решения тренерского штаба выпустить в стартовом составе Доннарумму. Навас очень хотел сыграть против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», так как до этого голкипер пять лет выступал за мадридский клуб.

Напомним, что в итоге Доннарумма сыграл неудачно, совершил несколько ошибок, а «ПСЖ» уступил «Реалу» со счётом 1:3 и закончил своё выступление в Лиге чемпионов.