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Навас разозлился из-за того, что в матче с «Реалом» в старте вышел Доннарумма

11 Марта 2022 • 11:08 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Опытный костариканский голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас очень сильно разозлился из-за того, что в старте в ответном поединке с «Реалом» вышел не он, а итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

По информации L'Equipe, 35-летний вратарь остался в ярости от решения тренерского штаба выпустить в стартовом составе Доннарумму. Навас очень хотел сыграть против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», так как до этого голкипер пять лет выступал за мадридский клуб.

Напомним, что в итоге Доннарумма сыграл неудачно, совершил несколько ошибок, а «ПСЖ» уступил «Реалу» со счётом 1:3 и закончил своё выступление в Лиге чемпионов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Лига Чемпионов Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма
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