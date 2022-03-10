Бензема: Когда «Реал» так прессингует, то может победить кого угодно

Французский форвард «Реала» Карим Бензема рассказал журналистам о том, что думает по поводу волевой победы мадридского клуба в ответном матче 1/8 финала над «ПСЖ».

Карим сказал, что в моменте с первым голом не было ошибки Доннаруммы, а сработал активный прессинг «королевского клуба». Бензема отметил, что когда «Реал» так прессингует, то может победить кого угодно. Француз добавил, что камбэк произошёл благодаря ментальной силе «Реала».

Напомним, что благодаря хет-трику Бензема «сливочные» обыграли «ПСЖ» со счётом 3:1 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.