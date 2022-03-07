Верратти: «Реал» не станет делать нам подарков»

Полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти рассказал, что необходимо его команде для успешного исхода противостояния с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

Первая встреча, прошедшая в Париже, завершилась победой хозяев с минимальным счётом.

«Нам нужно показать свой максимум как с ментальной точки зрения, так и с тактической. Продемонстрировать лишь 80% своих возможностей будет недостаточно – «Реал» не станет делать нам подарков, – цитирует итальянца Goal. – Нам не стоит слишком много думать о первом матче. Несмотря на преимущество, мы не должны играть от обороны, поскольку это не наш футбол», – считает 29-летний хавбек.

Ответный поединок 1/8 финала между мадридским «Реалом» и «ПСЖ» состоится 9 марта на «Сантьяго Бернабеу».