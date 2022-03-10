Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Месси 7 лет кряду не может выйти в финал Лиги чемпионов

10 Марта 2022 • 08:16 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вместе с парижской командой вылетел из Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

По сумме двух матчей парижский клуб закончил своё выступление в самом престижном клубном турнире планеты. Месси вылетел в 1/8 финала во втором сезоне кряду. Стоит отметить, что 34-летний аргентинец не выходил в финал Лиги чемпионов уже семь лет кряду. Последний раз Лионель выходил в финал в сезоне 2014/2015, когда «Барселона» в решающем матче обыграла туринский «Ювентус».

Напомним, что в первом матче «ПСЖ» обыграл «Реал» со счётом 1:0, а в ответном поединке парижане уступили со счётом 1:3.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси ПСЖ Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Марта
10:45 · Лига чемпионов
Бензема и Левандовски претендуют на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
10:34 · Лига чемпионов
Гвардиола: Учусь вовремя наслаждаться моментом
10:21 · Лига чемпионов
Почеттино проиграл в «ПСЖ» 16,7% матчей
09:54 · Лига чемпионов
Экс-арбитр высказался о спорном первом голе «Реала» в ворота «ПСЖ»
09:46 · Лига чемпионов
Пети: «ПСЖ» потерял стройность и хладнокровие
09:35 · Лига чемпионов
Фернандиньо: «Манчестер Сити» хочет выйти в финал Лиги чемпионов
09:23 · Лига чемпионов
Защитник «ПСЖ»: Мы заплатили за ошибки слишком высокую цену 1
09:17 · Лига чемпионов
Фердинанд: «ПСЖ» самоуничтожился
09:07 · Лига чемпионов
Спортивный директор «ПСЖ»: Надо признать свои ошибки
09:01 · Лига чемпионов
Анчелотти: Мы выиграли очень тяжёлый матч
08:56 · Лига чемпионов
Бензема: Когда «Реал» так прессингует, то может победить кого угодно
08:52 · Лига чемпионов
«Позор!»: Почеттино высказался о судействе в ответном матче с «Реалом» 6
08:44 · Лига чемпионов
Куртуа считает, что Бензема уже пора дать «Золотой мяч» 1
08:39 · Лига чемпионов
Судья матча «Реал» - «ПСЖ» написал жалобу на руководителей парижского клуба 1
08:33 · Лига чемпионов
Месси впервые за 15 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем