Месси 7 лет кряду не может выйти в финал Лиги чемпионов

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вместе с парижской командой вылетел из Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

По сумме двух матчей парижский клуб закончил своё выступление в самом престижном клубном турнире планеты. Месси вылетел в 1/8 финала во втором сезоне кряду. Стоит отметить, что 34-летний аргентинец не выходил в финал Лиги чемпионов уже семь лет кряду. Последний раз Лионель выходил в финал в сезоне 2014/2015, когда «Барселона» в решающем матче обыграла туринский «Ювентус».

Напомним, что в первом матче «ПСЖ» обыграл «Реал» со счётом 1:0, а в ответном поединке парижане уступили со счётом 1:3.