Мбаппе признался, что выучил испанский язык

Нападающий «ПСЖ» перед матчем с мадридским «Реалом» признался, что на высоком уровне владеет испанским языком.

«Я очень хорошо говорю по-испански. Я выучил этот язык, потому что хочу быть великим футболистом и великой личностью. Сейчас нельзя быть звездой, говоря только по-французски», – цитирует 23-летнего игрока Calciomercato.

Француз также поведал о своём желании сменить клуб: «Я действительно хотел покинуть «ПСЖ» и был разочарован тем, что это не удалось. Но мне не на что жаловаться: я парижанин, я играю у себя дома».

Контракт Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета текущего года. Известно, что звезда сборной Франции с высокой вероятностью продолжит карьеру в мадридском «Реале».