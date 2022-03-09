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Мбаппе признался, что выучил испанский язык

09 Марта 2022 • 23:52 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
ПСЖ
2.45 3.85 2.80
2-й тайм

Нападающий «ПСЖ» перед матчем с мадридским «Реалом» признался, что на высоком уровне владеет испанским языком.

«Я очень хорошо говорю по-испански. Я выучил этот язык, потому что хочу быть великим футболистом и великой личностью. Сейчас нельзя быть звездой, говоря только по-французски», – цитирует 23-летнего игрока Calciomercato.

Француз также поведал о своём желании сменить клуб: «Я действительно хотел покинуть «ПСЖ» и был разочарован тем, что это не удалось. Но мне не на что жаловаться: я парижанин, я играю у себя дома».

Контракт Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета текущего года. Известно, что звезда сборной Франции с высокой вероятностью продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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РЕАЛ МАДРИД ПСЖ
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Идет 59 минута Реал Мадрид 0:1 ПСЖ 2.45 3.85 2.80
Идет 61 минута Манчестер Сити 0:0 Спортинг Л 1.16 8.00 16.00
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