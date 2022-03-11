В Аргентине разгорелись споры о будущем Месси

Общее ощущение аргентинской общественности от сотрудничества Лионеля Месси с «ПСЖ» примерно таково - это неудача. Вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала только подчеркнул эти проблемы, теперь «ПСЖ» продолжает борьбу только в чемпионате - правда, там вряд ли кто сможет отобрать у него уже практически выигранный титул. В Аргентине считают, что вчера Месси пережил самое большое разочарование в своей карьере, и ему припоминают незабитый в первом матче пенальти. В итоге оказалось, что именно того гола и не хватило «ПСЖ».

В общем, как сообщает издание Clarin, в родной стране Месси сильно сомневаются в том, что он останется во Франции.