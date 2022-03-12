Тренер «Болоньи» Михайлович: «Доннарумма расплачивается за неверный выбор»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что советовал «Джанлуиджи Доннарумме» остаться в «Милане» перед переходом голкипера в «ПСЖ».

«Доннарумма расплачивается за неверный выбор. Я разговаривал с ним и просил остаться в «Милане», но он выбрал свой путь», — цитирует Михайловича Milan News.

Однако специалист похвалил вратаря за игру на Евро-2020 в составе сборной Италии, назвав Доннарумму героем того турнира.

Напомним, 23-летний голкипер перешёл в «ПСЖ» из «Милана» летом 2021 года. На этой неделе футболист подвергся серьёзной критике со стороны экспертов и болельщиков за ошибку, допущенную в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, против мадридского «Реала» (1:3). Это поражение привело к вылету парижской команды из турнира.