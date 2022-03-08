Винисиус: «Я не считаю себя звездой»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор скромно высказался о собственном статусе в команде.

«Я не считаю себя звездой, – заявил 21-летний бразилец. – Бензема, Кроос, Модрич, Начо, Марсело, Каземиро – вот настоящие звёзды. А я рядом с ними не чувствую себя таковым. Я лишь пытаюсь научиться у них всему, чему могу», – приводит AS слова Винисиуса.

Именно Винисиус Жуниор является самым дорогим футболистом мадридского «Реала» по версии авторитетного портала Transfermarkt – 100 млн евро. Кроме того, молодой нападающий занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров команды в текущем сезоне (16 голов), уступая лишь Кариму Бензема.