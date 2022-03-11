Буффон: «Доннарумма – один из трёх лучших вратарей в мире»

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон считает своего соотечественника одним из сильнейших на позиции.

Напомним, что выступающий за «ПСЖ» Доннарумма подвергся жёсткой критике из-за своей ошибки в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Джиджио – один из трёх лучших вратарей мира наряду с Мануэлем Нойером и Тибо Куртуа. Такие ошибки делают голкипера сильнее, они играют важную роль в развитии. Я убеждён, что случившееся не повлечёт за собой негативных последствий», – высказался 44-летний Буффон о неудаче нынешнего стража ворот сборной Италии в интервью Corriere dello Sport.

23-летний Джанлуиджи Доннарумма пропустил 14 голов в 18 матчах нынешнего сезона за «ПСЖ».