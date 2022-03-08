Неймар: «Каземиро – лучший в мире на своей позиции. Его отсутствие выгодно «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар считает, что отсутствие Каземиро в составе «Реала» будет большим преимуществом для «парижан».

Напомним, что 30-летний опорный полузащитник «Реала» не сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» в связи с дисквалификацией из-за перебора жёлтых карточек.

«У «Реала» множество классных игроков. Я считаю Каземиро лучшим в мире на своей позиции. Они привыкли играть с Каземиро, поэтому его отсутствие очень выгодно для нас», – высказался Неймар о своём соотечественнике.

Каземиро принял участие в 36 матчах нынешнего сезона за «сливочных», включая все 7 предыдущих встреч в рамках Лиги чемпионов.