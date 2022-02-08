Неймар не успевает восстановиться к матчу с «Реалом»

Судя по всему, бразильский форвард «ПСЖ» Неймар не успеет восстановиться к первому матчу с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Журналист Адриен Гренье посредством своего твиттер-аккаунта сообщил, что вероятность участия звездного нападающего в грядущем поединке ничтожно мала.

Первая встреча между французским и испанским грандами состоится во вторник, 15 февраля. Ответный матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 9 марта. Победитель этого противостояния получит путевку в четвертьфинал турнира.

В этом сезоне на счету Неймара три гола и три ассиста в десяти матчах Лиги 1.