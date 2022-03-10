Анчелотти: Мы выиграли очень тяжёлый матч

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти поделился с журналистами своим мнением по поводу волевой победы мадридской команды над «ПСЖ».

Анчелотти сказал, что его подопечные выиграли очень тяжёлый матч. Итальянский специалист отметил, что мадридская команда пыталась высоко прессинговать парижан и это помогло забить первый мяч. Карло добавил, что очень сильно «Реалу» помогла поддержка болельщиков, которые активно гнали команду вперёд.

Напомним, что мадридская команда обыграла «ПСЖ» со счётом 3:1 благодаря хет-трику Бензема и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.