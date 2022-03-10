Бутрагеньо: «Мбаппе – определяющий футболист, он это показал»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матчах с мадридским клубом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Килиан продемонстрировал, что он определяющий футболист. Очень опасный», – передаёт слова Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что за два матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - «ПСЖ», победителем из которых по сумме вышел мадридский клуб (3:2), Мбаппе забил два мяча.

Молодой француз, у которого летом истекает контракт, является главной целью «Реала».

В текущем сезоне 23-летний форвард принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 17 голевых передач.