Неймар опроверг информацию о драке с Доннаруммой

После обидного вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов вследствие поражения от мадридского «Реала» в рамках 1/8 финала турнира в раздевалке парижского клуба было жарко. По неофициальной информации, между голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой и самым дорогим игроком команды Неймаром произошла перепалка.

Бразилец обвинил кипера в первом пропущенном мяче, который явно надломил гостей, хотя и не был решающим. Тот в долгу не остался и упрекнул Неймара в слабой игре в нападении. Между ними едва не произошла драка, но сейчас Неймар в своем «Инстаграме» опроверг эти слухи.

- Я ненавижу обсуждать подобные новости, это ложь. Не было никакого конфликта в раздевалке. Некомпетентные журналисты, пишите о чем-то другом, хорошо? - написал Неймар.