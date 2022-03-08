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Рамос и Эррера не сыграют против «Реала»

08 Марта 2022 • 00:54 Комментировать
Реал Мадрид
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ПСЖ
2.40 3.70 2.70
09.03 23:00

На своем официальном сайте «ПСЖ» отметил, что в матче не сыграют ни защитник Серхио Рамос, ни полузащитник Андер Эррера.

Рамос всё еще страдает от травмы голени, но уже начнет тренироваться самостоятельно в конце недели, говорится в сообщении. Тем не менее, испанский ветеран отправится с командой в Мадрид.

«Он хотел это сделать. Это игрок, который почти всю свою карьеру провел в «Реале», много там выиграл. Как и в случае с любым травмированным игроком, важно быть всем вместе, быть солидарными в такой решающий момент», - сказал главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

Эррера продолжает лечиться от конъюнктивита. Испанский полузащитник вернется к тренировкам с остальной командой к концу недели.

В первом матче 1/8 финала «ПСЖ» выиграл у «Реала» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Серхио Рамос Андер Эррера
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РЕАЛ МАДРИД ПСЖ
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