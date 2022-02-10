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Лига чемпионов

Неймар настроен сыграть в матче с «Реалом»

10 Февраля 2022 • 11:57 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.97 3.75 3.60
15.02 23:00

Звездный форвард «ПСЖ» Неймар надеется выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Как информирует посредством «Твиттера» инсайдер Адриен Гренье, нападающий форсирует свое восстановление после травмы и рассчитывает попасть в заявку на игру. Неймар надеется начать матч в запасе и в случае необходимости выйти на поле во втором тайме. В клубе же пока не приняли окончательного решения по участию бразильца в поединке.

Первый матч «ПСЖ» против «Реал» состоится в Париже 15 февраля. Ответный поединок пройдет в Мадриде 9 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Неймар
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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