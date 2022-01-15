Бензема высказался о противостоянии с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» встретится с французским «ПСЖ». Своими ожиданиями от этого противостояния поделился нападающий «королевского» клуба Карим Бензема.

«Если мы хотим выйти в финал, должны побеждать любого соперника. «ПСЖ» - один из главных фаворитов турнира, в этом нет сомнений. Это будут очень сложные две игры. «Реал» подойдет к противостоянию в максимальной готовности. Кто будет в лучшей форме, тот и одержит победу», - передает слова звездного футболиста France Football.

Первая встреча пройдет в Париже 15 февраля, а ответная – в Мадриде 9 марта.