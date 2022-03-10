Судья матча «Реал» - «ПСЖ» написал жалобу на руководителей парижского клуба

Главный арбитр ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» пожаловался УЕФА на агрессивное поведение со стороны руководителей французской команды.

Голландский рефери Данни Маккели написал жалобу в УЕФА. Маккели в рапорте отметил, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и спортивный директор Леонардо вели себя агрессивно, пытались ворваться в судейскую и сломали флажок одному из боковых арбитров.

Напомним, что парижская команда по сумме двух матчей уступила «Реалу» и вылетела из Лиги чемпионов.