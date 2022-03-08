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Лига чемпионов

Источник: Мбаппе уже всё решил, он уходит в «Реал»

08 Марта 2022 • 07:19 Комментировать
Реал Мадрид
...
ПСЖ
2.40 3.70 2.70
09.03 23:00

В то время как в «ПСЖ» все ещё выражают надежду на то, что Килиан Мбаппе продлит свой контракт, нападающий уже все решил - он уходит в «Реал». Об этом сообщает Le Parisien. Однако Мбаппе не хочет навредить своему нынешнему клубу никоим образом, а потому держит все свои намерения в секрете и старается максимально помочь клубу. В идеале Мбаппе хотел бы уйти из «ПСЖ» победителем Лиги чемпионов и завершить то, что не получилось в 2020 году.

Впрочем, как подчеркивает источник, руководство «ПСЖ» все же надеется на то, что Мбаппе может передумать и считают, что успех в противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов может стать для него показательным моментом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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