Источник: Мбаппе уже всё решил, он уходит в «Реал»

В то время как в «ПСЖ» все ещё выражают надежду на то, что Килиан Мбаппе продлит свой контракт, нападающий уже все решил - он уходит в «Реал». Об этом сообщает Le Parisien. Однако Мбаппе не хочет навредить своему нынешнему клубу никоим образом, а потому держит все свои намерения в секрете и старается максимально помочь клубу. В идеале Мбаппе хотел бы уйти из «ПСЖ» победителем Лиги чемпионов и завершить то, что не получилось в 2020 году.

Впрочем, как подчеркивает источник, руководство «ПСЖ» все же надеется на то, что Мбаппе может передумать и считают, что успех в противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов может стать для него показательным моментом.