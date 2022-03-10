Фердинанд: «ПСЖ» самоуничтожился

Английский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался по поводу вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Фердинанд заявил, что парижская команда как будто бы нажала на кнопку самоуничтожения. Англичанин отметил, что двух пропущенных голов в ответном поединке с «Реалом» парижский клуб точно мог избежать.

Напомним, что футболисты «ПСЖ» в первом матче одержали минимальную победу со счётом 1:0, но в ответной встрече уступили «королевскому клубу» со счётом 1:3 и закончили своё выступление в Лиге чемпионов.