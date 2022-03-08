Модрич ждёт Мбаппе в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич заявил, что хотел бы видеть нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в своей команде.

«Все хотят играть с великими игроками, а Килиан – один из таких. Разумеется, я бы хотел видеть его в нашей команде, но посмотрим, как всё сложится. Сейчас он выступает за «ПСЖ». Трудно говорить об игроках других клубов, поскольку тебя могут неправильно понять. Но я не думаю, что есть хоть один футболист, который отказался бы от Мбаппе в своей команде», – цитирует Goal 36-летнего хорвата.

Сегодня мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» разыграют между собой путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой «парижан» (1:0), а единственный мяч забил Килиан Мбаппе.