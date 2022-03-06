Куртуа хочет отбить еще один пенальти от Месси

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отразил пенальти в исполнении Лионеля Месси в первом матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Он готов сделать это и в ответном матче, если того снова потребует ситуация. В первом матче подвиг бельгийца не особо помог его клубу - позже, уже в добавленное арбитром время, Мбаппе все же забил и «ПСЖ» выиграл матч с минимальным счетом.

- Конечно, это было приятно. Но если мы не пройдем дальше, то это ничего не будет значить. А потому, я готов снова повторить это, чтобы мы прошли дальше, - заявил Куртуа, слова которого цитирует ITASportPress.