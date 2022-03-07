Касильяс пожелал удачи «Реалу»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс будет следить за ответным поединком «сливочных» против «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Он считает, что «ПСЖ» выступает с лучшими шансами, но преимущество парижан достаточно хлипкое.

- Будем надеяться, что «Реал» пройдет дальше, хотя изначально «ПСЖ» после победы в первом матче выходит на поле в статусе фаворита. Но все может быстро измениться. Я хочу увидеть один из тех волшебных вечеров на «Бернабеу», которых из-за пандемии какое-то время не было, - заявил в интервью AS бывший голкипер клуба, выступавший за «Реал» с 1998 по 2015 год.

Матч между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 9 марта.