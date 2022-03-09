Пирес: «Опыт имеет значение. «Реал» — фаворит в матче с «ПСЖ»

В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ», бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес поделился своим мнением о фаворите этого противостояния.

«Как бывший игрок, я считаю, что опыт имеет большое значение. Думаю, что подопечные Анчелотти, несмотря на поражение в первой встрече, смогут вернуться в борьбу. Особенно на переполненном «Сантьяго Бернабеу». «Реал» — фаворит в этой встрече, — цитирует Пиреса Marca.

Также футболист отметил, что, несмотря на не самую лучшую игровую форму Неймара, все лидеры «ПСЖ выйдут на поле. Ведь самое главное для клуба — выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, что первый матч проходивший во Франции, завершился победой парижан (1:0). Единственный гол в самой концовке забил Килиан Мбаппе.