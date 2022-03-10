Экс-арбитр высказался о спорном первом голе «Реала» в ворота «ПСЖ»

Экс-судья Павел Фернандес прокомментировал первый гол мадридского «Реала» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Фернандес в эфире Radio Marca сказал, что контакт между Бензема и Доннаруммой действительно был, но этого точно было недостаточно для того, чтобы зафиксировать нарушение правил. Экс-арбитр считает, что главный судья Данни Маккелли принял верное решение и не стал останавливать встречу.

Напомним, что в итоге «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.