У Месси ноль результативных действий в последних девяти матчах против «Реала»

Звёздный аргентинец в очередной раз не сумел огорчить мадридский «Реал».

На момент перехода из «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен» неприятная для Месси серия против «сливочных» насчитывала семь матчей.

Жребий 1/8 финала Лиги чемпионов свёл новую команду 34-летнего нападающего с «Реалом» в первом же сезоне после громкого трансфера, но и в новых условиях Лионелю не удалось отметиться голом или результативной передачей ни в одной из двух встреч с соперниками из столицы Испании.

Противостояние «Реала» и «ПСЖ» завершилось с общим счётом 3:2 в пользу мадридцев.

Месси завершил своё выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с 5 забитыми мячами в 7 сыгранных встречах.