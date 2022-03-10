Экс-игрок «ПСЖ»: «Месси и Неймар – наёмники»

Бывший игрок «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен назвал главных виновников вылета парижской команды из Лиги чемпионов.

«Неймар и Месси – главные ответственные. Эти двое – наёмники! – сказал бывший вингер. – Месси – просто мошенник. Мне неприятно это говорить, но такова реальность. Вчера он ходил по полю пешком, Лука Модрич «положил его в карман». Что касается Неймара, то его мне даже не хочется упоминать. Всё его пребывание в «ПСЖ» – полнейший хаос. Он сыграл меньше 50% матчей, но его всегда оправдывают травмами», – заявил Ротен в интервью RMC.

«Пари Сен-Жермен» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 1:3. Общий исход двухматчевого противостояния – 3:2 в пользу испанцев.