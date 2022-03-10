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Экс-игрок «ПСЖ»: «Месси и Неймар – наёмники»

10 Марта 2022 • 23:52 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Бывший игрок «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен назвал главных виновников вылета парижской команды из Лиги чемпионов.

«Неймар и Месси – главные ответственные. Эти двое – наёмники! – сказал бывший вингер. – Месси – просто мошенник. Мне неприятно это говорить, но такова реальность. Вчера он ходил по полю пешком, Лука Модрич «положил его в карман». Что касается Неймара, то его мне даже не хочется упоминать. Всё его пребывание в «ПСЖ» – полнейший хаос. Он сыграл меньше 50% матчей, но его всегда оправдывают травмами», – заявил Ротен в интервью RMC.

«Пари Сен-Жермен» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 1:3. Общий исход двухматчевого противостояния – 3:2 в пользу испанцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси ПСЖ Жером Ротен Неймар
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