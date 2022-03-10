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«Каррагер» про игру «ПСЖ» в матче с «Реалом»: «Это позор»

10 Марта 2022 • 13:28 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер резко высказался о третьем пропущенном голе «ПСЖ» в матче против «Реала».

Англичанин удивился тому, насколько быстро после второго мяча мадридцев, был забит третий.  

«Это стыдно. 11 секунд. Такого бы не произошло, даже если бы на месте «ПСЖ» была команда U-15. Футболисты, играющие на таком уровне, должны держать удар и бороться, — заявил Каррагер в эфире CBS Sports.

Напомним, вчера, 9 марта, в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своём поле одолел французский «ПСЖ» (3:1) и вышел в следующий раунд турнира. Большую часть встречи гости вели в счёте, благодаря голу Килиана Мбаппе. Однако ближе к концу второго тайма «сливочные» отправили в ворота соперника 3 безответных мяча. Хет-рик оформил Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Джейми Каррагер
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