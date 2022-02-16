Один из ключевых футболистов «Реала» не сыграет в ответном матче с «ПСЖ»

Мадридский «Реал» не сможет рассчитывать на ведущего полузащитника команды Каземиро в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ». Всему виной перебор желтых карточек у хавбека.

В концовке первого тайма вчерашнего матча Каземиро был наказан «горчичником» за фол на Леандро Паредесе. Это предупреждение стало для него четвертым в текущем розыгрыше турнира.

Первый поединок завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Килиан Мбаппе.

Ответную встречу команды проведут 9 марта в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».