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Стало известно, кто рассудит «Реал» и «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

07 Марта 2022 • 13:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
ПСЖ
2.50 3.70 2.65
09.03 23:00

Руководители УЕФА определились с судейской бригадой, которая будет работать на ответном поединке в рамках 1/8 финала между мадридским «Реалом» и «ПСЖ».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, вторую встречу между «сливочными» и парижским клубом будет обслуживать судейская бригада во главе с известным голландским рефери Данни Маккели.

Напомним, что в первом матче футболисты «ПСЖ» минимально обыграли «Реал» со счётом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе. Ответная встреча пройдёт девятого марта в 23.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Лига Чемпионов Данни Маккели
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РЕАЛ МАДРИД ПСЖ
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