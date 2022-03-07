Стало известно, кто рассудит «Реал» и «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Руководители УЕФА определились с судейской бригадой, которая будет работать на ответном поединке в рамках 1/8 финала между мадридским «Реалом» и «ПСЖ».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, вторую встречу между «сливочными» и парижским клубом будет обслуживать судейская бригада во главе с известным голландским рефери Данни Маккели.

Напомним, что в первом матче футболисты «ПСЖ» минимально обыграли «Реал» со счётом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе. Ответная встреча пройдёт девятого марта в 23.00 по московскому времени.