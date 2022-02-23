У Рамоса очень мало шансов сыграть в ответном матче против «Реала»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вряд ли восстановиться к ответному матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Оказалось, что травма футболиста выглядит серьёзней, чем прежде.

По сообщениям парижского издания Le Parisien, степень серьёзности травмы пока неизвестна. Напомним, что из-за разилчных повреждений футболист пропустил преимущественную часть нынешнего сезона. Ранее появлялась информация о том, что «ПСЖ» может разорват контракт с Рамосом, если ситуация с его травмами не улучшится.

Сам Рамос присоединился к «ПСЖ» как раз из мадридского «Реала». После долгих лет игры за «сливочных» футболист летом 2021 года стал свободным агентом, после чего и подписал контракт с французским клубом.