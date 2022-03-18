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Лига чемпионов

Неймар о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов: Это были сложные дни для нас

18 Марта 2022 • 11:48 Комментировать (2)
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Звёздный бразильский форвард «ПСЖ» Неймар высказался по поводу вылета парижской команды из Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Неймар сказал, что футболисты «ПСЖ» не хотели проигрывать и никто не позволял себе расслабляться, но так получилось. Бразилец отметил, что это были очень сложные дни для всех игроков парижской команды. Форвард добавил, что футбол хорош тем, что скоро обязательно представится возможность всё изменить.

Напомним, что по сумме двух матчей парижская команда уступила «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига Чемпионов Неймар
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