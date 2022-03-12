Дзофф: «Оставьте Доннарумму в покое»

Легендарный вратарь итальянской сборной Дино Дзофф прокомментировал неудачное выступление Джанлуиджи Доннаруммы в матче «ПСЖ» против «Реала». Доннарумма неуверенно сыграл в эпизоде с первым пропущенным мячом, который в итоге стал переломным в матче. После игры в раздевалке он едва не подрался с высказавшим ему претензии Неймаром. Дзофф считает, что вратарь итальянской сборной, герой прошлогоднего Чемпионата Европы, не виноват в неудаче «ПСЖ». Его слова цитирует La Gazzetta Dello Sport.

- Оставьте Доннарумму в покое, он должен отбивать мячи, а не раздавать передачи. Он - один из лучших, что обязательно докажет в Катаре, - заявил Дзофф, не сомневаясь в том, что сборная Италии пробьется в Катар через сито отборочных матчей.