Верратти принес извинения фанатам «ПСЖ»

Итальянский полузащитник Марко Верратти разделяет разочарование поклонников «ПСЖ» после того, как команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. У «ПСЖ» были все шансы выступить лучше, команда вела 2:0 по сумме двух матчей, но последние полчаса противостояния обернулись настоящим кошмаром - парижане пропустили три мяча от Карима Бензема.

- Очень трудно смириться с таким поражением. Вы заслуживаете наши извинения. Мы до последнего будем стараться вознаградить вас тем, что вы заслуживаете. Давайте оставаться вместе, потому что лучшие дни обязательно придут, - написал в «Инстаграме» Верратти.