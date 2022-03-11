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Верратти принес извинения фанатам «ПСЖ»

11 Марта 2022 • 06:07 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Итальянский полузащитник Марко Верратти разделяет разочарование поклонников «ПСЖ» после того, как команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. У «ПСЖ» были все шансы выступить лучше, команда вела 2:0 по сумме двух матчей, но последние полчаса противостояния обернулись настоящим кошмаром - парижане пропустили три мяча от Карима Бензема.

- Очень трудно смириться с таким поражением. Вы заслуживаете наши извинения. Мы до последнего будем стараться вознаградить  вас тем, что вы заслуживаете. Давайте оставаться вместе, потому что лучшие дни обязательно придут, - написал в «Инстаграме» Верратти.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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