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Вальдано прокомментировал триумф «Реала»

11 Марта 2022 • 06:59 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
ПСЖ
окончен

Мадридский «Реал» прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ», разразившись тремя мячами во втором тайме ответного матча. Бывший футболист и наставник клуба Хорхе Вальдано похвалил футболистов «Реала» за триумф. Отдельно Вальдано похвалил публику.

- Это был прекрасный вечер. «ПСЖ» вышел на поле фаворитом, но уходил побитым. Бензема провел лучший матч карьеры. Он просто обокрал Мбаппе, который страстно желал стать главным героем противостояния. После первого гола Бензема «Сантьяго Бернабеу» взорвался, и родились еще два гола француза, - заявил Вальдано, слова которого цитирует Ole.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хорхе Вальдано
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