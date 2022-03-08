Анчелотти: «Нам не нужно забивать много голов, мы просто должны побеждать»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о планах на игру против «ПСЖ» в ответном противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам не нужно сходить с ума. Мы должны выиграть игру. Нам не нужно забивать много голов, мы просто должны побеждать. Вы можете идти вперед сразу или в последнюю минуту, важно поддерживать игру и играть с интенсивностью», - сказал Анчелотти.

Он также отметил, что Мбаппе не является единственным опасным игроком в составе «ПСЖ», отметив, что стоит серьезно отнестись также к Неймару и Месси.

В первом матче, который прошел в Париже, «ПСЖ» выиграл со счетом 1:0, благодаря голу Килиана Мбаппе.