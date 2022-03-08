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Модрич: «Рамос – лучший из всех защитников, игравших за «Реал»

08 Марта 2022 • 19:36 Комментировать
Реал Мадрид
...
ПСЖ
2.40 3.70 2.70
09.03 23:00

36-летний хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о своём отношении к Серхио Рамосу, сменившему летом «сливочных» на французский «ПСЖ».

«Бернабеу» обязан принять его с любовью. Серхио – легенда клуба. Не хочу никого обидеть, но, на мой взгляд, именно он является лучшим среди защитников, когда-либо игравших за «Реал», – сказал хорват на пресс-конференции.

Модрич также признался, что по-прежнему поддерживает связь с бывшим одноклубником: «Я общаюсь с Серхио почти каждый день. Будет приятно снова встретиться с ним».

Серхио Рамос выступал за мадридский «Реал» с 2005 по 2021 год. В июле он перебрался в «ПСЖ» на правах свободного агента, но с тех пор отыграл за «парижан» лишь 5 матчей во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Серхио Рамос Лука Модрич
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