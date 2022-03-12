Хави поведал, что утешил Месси после вылета из Лиги чемпионов

Нападающий Лионель Месси уже покинул Лигу чемпионов, это случилось вследствие поражения от мадридского «Реала». Главный тренер «Барселоны» Хави поведал, что он поддержал Месси после того, как «ПСЖ» вылетел из главного клубного турнира Европы.

- У нас хорошие отношения и мы часто общаемся. После вылета «ПСЖ» я написал ему, посочувствовал. В Лиге чемпионов такие вещи случаются. «Реал» переломил ход поединка, - написал Хави, слова которого цитирует TMW.

Месси и Хави выступали в составе «Барселоны» с 2004 года, когда Лионель сыграл свой первый матч за клуб, вплоть до 2015, когда Хави повесил бутсы на гвоздь.