Сестра Неймара: «Футбол так несправедлив!»

Рафаэла Неймар, сестра знаменитого нападающего «ПСЖ», поспешила утешить его после обидного вылета от «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Бывшая подруга Габигола из «Интера» опубликовала пост в «Инстаграме», в котором поделилась своими переживаниями по поводу неудачи брата.

- Я варюсь в футболе с самого рождения, как играл мой отец, я не видела. А вот как играет брат, вижу все время! Футбол непредсказуем, иногда так несправедлив! Но я горжусь своим братом, его болью после матча, всем! Он продолжает сражаться, за себя, за партнеров, за всю команду!. Люблю тебя, - написала сестра бразильского нападающего.