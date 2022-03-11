УЕФА накажет Леонардо и Аль-Хелайфи

Руководство «ПСЖ» по-своему расценило поражение клуба в Мадриде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» - оба устроили что-то вроде потасовки с судьями, причем Нассер Аль-Хелайфи, помимо попыток проникнуть в судейскую комнату, еще и порвал флажок бокового судьи. УЕФА не оставил без внимания подобное поведение и теперь Леонардо с Аль-Хелайфи могут быть наказаны.

Как уточняет Diez, это может быть не просто денежный штраф, но и дисквалификация за неспортивное поведение - вплоть до пятнадцати матчей, что в случае с «ПСЖ» перекинется и на следующий сезон, так как у клуба остались одиннадцать туров в чемпионате Франции, а в других турнирах он уже не участвует.