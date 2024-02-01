Карпин поделился мнением о позиционной атаке «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии Зимнего Кубка РПЛ поделился мнением об игре своей команды в позиционной атаке.

Специалист отметил, что на выстраивание позиционной атаки команде необходимо достаточно много времени, так как все ситуации, которые могут произойти на поле, предугадать сложно.

«На создание позиционной игры уходит больше времени. Нам нужно сделать так, чтобы мы были готовы к тому, чтобы при приближении к штрафной соперника, футболисты умели принимать решения», — цитирует Карпина «Чемпионат».

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» набрал 21 очко и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.