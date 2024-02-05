Витюгов рассказал, что в «Крыльях Советов» нет дополнительных премиальных за победы над лидерами

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов заявил, что футболисты самарской команды не получают дополнительных премиальных за победы над лидерами РПЛ.

«Как и в любой команде, у нас есть премиальные, которые полагаются за победу. То, что нам полагается, мы стараемся заработать, одержав победу и принеся тем самым очки в копилку своей команды», — цитирует Витюгова Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков. Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России самарцам удалось разгромить московский «Спартак» со счётом 4:0.