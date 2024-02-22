Безруков: «Ерёменко — один из лучших футболистов, с которыми я играл»

Бывший полузащитник «Ростова» Руслан Безруков, в настоящий момент выступающий за «Рубин», высказался о своём экс-одноклубнике Романе Ерёменко.

По словам Безрукова, ему хочется подражать таким футболистам, как Ерёменко, перенимая от них всё самое лучшее.

«Роман Ерёменко — один из лучших футболистов, с которыми я играл. Он обладает большим футбольным интеллектом и исполнительским мастерством», — цитирует Безрукова «Чемпионат».

Напомним, Ерёменко выступал за «Ростов» с 2019 по 2021 год. В общей сложности в составе южан полузащитник провёл 48 матчей, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.