Игрок «Ростова» Щетинин рассказал об интересе к себе со стороны французского клуба

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о том, что мог продолжить карьеру во Франции.

По словам 22-летнего футболиста, один французский клуб проявлял к нему интерес во времена его выступлений в составе молодёжной сборной России.

«Когда я ещё был в академии «Локомотива». Поехал в сборную, там со штрафного забил Англии, тогда ко мне подходили, спрашивали. Клуб из Франции. Был интерес, ничего больше», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

Также футболист отметил, что среди европейских лиг больше остальных его привлекает испанская.

В текущем сезоне Щетинин провёл за «Ростов» 19 матчей, в которых отметился одним забитым голом.